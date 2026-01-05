Дипломат Жданова: ОБСЕ отодвинули на обочину международных процессов

Это произошло из-за политики Запада, отметила руководитель российской делегации на переговорах в Вене

ВЕНА, 5 января. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из-за антироссийской политики Запада практически утратила значимость для обеспечения реализации принципа неделимости безопасности в Европе. Об этом сообщила ТАСС руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

"Стараниями Запада ОБСЕ уже фактически отодвинута на обочину международных процессов. Если наши оппоненты окончательно обнулят потенциал организации или обрекут ее на незавидную судьбу Лиги Наций, это будет их выбор", - указала дипломат.

Жданова констатировала, что "цель обеспечения неделимости безопасности оказалась недостижимой в ОБСЕ".