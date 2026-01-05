Постпред: РФ приложит усилия, чтобы не дать превратить ОЗХО в инструмент Запада

Россия будет в том числе информировать страны ОЗХО о применении Киевом токсичных химикатов, сообщил Владимир Тарабрин

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 5 января. /Корр. ТАСС Наталья Блинова/. Россия в 2026 году приложит все усилия, чтобы не допустить превращения Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в геополитический инструмент Запада. Об этом в интервью ТАСС по итогам года заявил постпред РФ при организации Владимир Тарабрин.

"Что касается стоящих перед нами задач, то в основе своей они остаются неизменными - отстаивание и продвижение интересов России. Вместе с нашими единомышленниками будем прилагать все усилия, чтобы не дать ОЗХО окончательно превратиться в инструмент по продвижению геополитических амбиций стран Запада", - сказал он, комментируя приоритеты Москвы в организации на 2026 год. В частности, по словам Тарабрина, Россия намерена продолжать информировать страны ОЗХО о применении Киевом токсичных химикатов и химических средств борьбы с беспорядками.

"Все большую актуальность приобретают вопросы приведения деятельности организации в строгое соответствие с положениями Конвенции по запрещению химоружия, возвращения ей независимого технического статуса, возврата к принципам взаимного уважения интересов всех государств-членов и консенсусного принятия решений", - добавил дипломат. По его оценке, в этом контексте результат работы во многом будет зависеть от избранного в ноябре 2025 года нового генерального директора Техсекретариата ОЗХО - представительницы Швейцарии Сабрины Даллафиор Маттер. Тарабрин подчеркнул, что Москва настроена на "серьезное взаимодействие" с ней.

24 ноября 2025 года заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский, выступая в ОЗХО, заявил, что в организации игнорируются любые инициативы, не отвечающие интересам Запада. В качестве примера он привел отвергнутое без обсуждения предложение Ирана на 67-й спецсессии Исполнительного совета ОЗХО о запуске в рамках рабочей группы открытого состава дискуссии по обеспечению безопасности гражданских химических объектов.