Климов: "шестерок"-релокантов задействуют при вмешательстве в выборы в РФ

С подобной деятельностью борются парламентские и правоохранительные органы, ЦИК, региональные власти, а также общественные организации, отметил член бюро высшего совета "Единой России" и Совета по внешней и оборонной политике

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Политически мотивированные релоканты активно используются зарубежными силами для вмешательства в предстоящие выборы в Госдуму в 2026 году, в том числе для влияния на настроения обычных россиян за рубежом. Об этом ТАСС рассказал член бюро высшего совета партии "Единая Россия" и Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

По его словам, "Единая Россия" уже фиксирует угрозы вмешательства в выборы, причем основная активность исходит из Европы, и релоканты являются "шестерками в руках настоящих центров" по противодействию России.

"Их теперь от американского корыта в значительной степени убрали, а европейское корыто поменьше и пожиже, поэтому там толкотня вокруг этого корыта побольше. Но тем не менее они могут быть использованы и используются, и будут использоваться - и для обработки наших граждан за рубежом - нормальных, там же разные люди есть, - и для того, чтобы воздействовать на "спящих", на своих подельников, которые в России остались", - сказал Климов. Он отметил, что из числа этих подельников только некоторые являются "спящими", а "некоторые такую активность проявляют, что периодически мы читаем сообщения об очередных задержаниях, произведенных Федеральной службой безопасности".

"Они мотивированы против нас по многим причинам. И потому что им раньше платили за эту работу, и потому что они нас просто ненавидят, потому что видят в нас тех, кто от кормушки их оторвал, или тех, кто мешает строить Россию по типу полуколониальной и раздробленной страны. Они хотят нас разделить на 25-30 частей. Форумы на эту тему проводят открытые в Прибалтике, в Чехии и во многих других местах. Эта работа продолжается", - заявил Климов, отвечая на вопрос, фиксируется ли соответствующая деятельность релокантов в преддверии выборов в Госдуму.

Климов подчеркнул, что работа по противодействию внешним вмешательствам ведется совместно парламентскими и правоохранительными органами, Центральной избирательной комиссией, региональными властями и с участием общественных организаций.