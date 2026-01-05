Эксперт Гапоненко: Франция рискует утратить статус социального государства

Доцент РАНХиГС отметил, что республика могла бы вернуться к голлистской традиции и выступать мостом между Востоком и Западом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января . /ТАСС/. Риск Франции потерять свой статус социального государства велик, однако страна могла бы вернуться к голлистской традиции и выступать мостом между Востоком и Западом. Об этом в своем докладе "Стратегический прогноз - Европа на пороге кризиса: новая реальность 2026-2030 гг.", который есть в распоряжении ТАСС, пишет доцент РАНХиГС Николай Гапоненко.

"Статус Франции как социального государства ставится под большой вопрос", - считает экономист.

Он указал, что кризис в этой стране проистекает из конфликта между моделью социального государства, гарантирующего защиту через перераспределение доходов и универсальные услуги, и реалиями глобальной экономики.

"Граждане видят эрозию этого контракта: государство не обеспечивает прежнего качества здравоохранения, образования и стабильности. Это связано с отходом от голлистской доктрины, сочетавшей внутренний социальный пакт - сильное государство, сотрудничество труда и капитала, и внешний суверенитет, где Франция была независимой силой - "мостом между Западом и Востоком", - пояснил ТАСС эксперт.

Однако французское общество не приемлет снижение уровня жизни. "Финансирование военных расходов за счет социального бюджета по "Закону о военных программах на 2024-2030 годы" гарантирует новые "желтые жилеты" и тотальные забастовки, парализующие страну", - пишет Гапоненко.

Ловушка и выход из нее

По мнению эксперта, углубляя интеграцию с ЕС, Франция теряет самостоятельность; ее политика все больше определяется наднациональными правилами и глобальными рынками, что подрывает финансовую основу социальной модели.

"Франция в ловушке: она пытается сохранить социальное государство, отказываясь от суверенитета, который исторически делал его возможным. Ей предстоит выбрать: принять либеральную модель "глобализированной Европы" или возродить обновленную версию своей традиционной модели - основанной на суверенитете, сильном государстве и социальном партнерстве", - отмечает Гапоненко.

По его словам, Франция менее ФРГ зависима от российских энергоресурсов, но крайне заинтересована в стабильности европейской экономики в целом. "Восстановление торговых связей Германии и Восточной Европы с Россией - необходимое условие для процветания всего единого рынка ЕС, от которого зависит и французский бизнес", - пишет эксперт, добавляя, что Франция могла бы вернуться к голлистской традиции и выступать мостом между Востоком и Западом.

"Страна, используя свои инструменты в ЕС и статус в ООН, могла бы стать инициатором разработки новой "европейской системы безопасности" с участием России, а не против нее. И это, пожалуй, один из немногих способов восстановить реальный, а не декларативный суверенитет", - подчеркивает он в докладе.