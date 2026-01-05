Пушков: Трамп рассматривает Гренландию как элемент установления гегемонии США

Председатель комиссии по информационной политике СФ также указал, что Гренландия представляет собой стратегически важную и богатую ресурсами территорию

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков выразил мнение, что президент США Дональд Трамп неоднократно подчеркивал заинтересованность Вашингтона в установлении контроля над Гренландией, рассматривая ее как важный элемент угрозы национальной безопасности для США и стратегии установления американского превосходства в западном полушарии.

"Гренландия находится в западном полушарии, где, согласно доктрине Трампа, должно быть установлено полное "американское превосходство", т. е. гегемония", - написал он в Telegram-канале.

Комментируя заявления Трампа, Пушков отметил, что американский политик делает акцент на необходимости Гренландии для США.

Пушков также указал, что Гренландия представляет собой стратегически важную и богатую ресурсами территорию, примыкающую к Арктике и имеющую выход к Северному морскому пути. По его мнению, Трамп может рассматривать различные формы установления контроля над островом, не прибегая к прямым сценариям, подобным ситуации в Венесуэле.

21 декабря Трамп написал в социальной сети Truth Social, что назначил Джеффа Лэндри спецпосланником США по Гренландии. По мнению американского лидера, Лэндри "понимает, что Гренландия жизненно важна для национальной безопасности, и будет решительно защищать интересы США ради безопасности".

Трамп 13 марта выразил уверенность в том, что его страна аннексирует Гренландию. 4 марта он сообщил, что одобрил бы решение населения острова о вхождении этой территории в состав США. Хозяин Белого дома и ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести в отношении Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Датские и гренландские власти эту идею отвергали.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.