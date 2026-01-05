Сенатор Никонорова: напряжение между властью и обществом на Украине выросло год

Замглавы комитета СФ по международным делам отметила также постоянное противостояние рядовых украинцев и сотрудников территориальных центров комплектования

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Внутреннее напряжение существенно выросло на Украине за 2025 год, усугубился конфликт между властью и обществом на фоне коррупционных скандалов и насильственной мобилизации. Такое мнение ТАСС высказала замглавы комитета СФ по международным делам, экс-глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"В Киеве 2025 год стал годом растущего внутреннего напряжения и институционального конфликта между властью и обществом. Летом во многих городах прошли протесты. В декабре украинские антикоррупционные органы даже провели рейд в здании Верховной рады в рамках расследования крупного коррупционного дела на энергетическом рынке. Помним и нашумевшее увольнение экс-главы офиса Зеленского Ермака в ходе скандала. Вышеперечисленное подчеркивает масштаб внутренних проблем в украинской верхушке", - сказала Никонорова.

Она отметила также постоянное противостояние рядовых украинцев и сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов - прим. ТАСС), "которые используют откровенно зверские методы для "отлова" в рамках насильственной мобилизации". По ее словам, уровень ненависти населения возрос настолько, что выливается в нападения и даже расправы над сотрудниками ТЦК, это также можно выделить как показатель большой усталости украинцев от военных действий и маркер их отношения к власти.

Также Никонорова отметила давление со стороны США на Зеленского с целью провести выборы президента Украины, так как срок его полномочий истек 20 мая 2024 года. "Киевский режим продолжал ссылаться на военное положение как на препятствие для нормального функционирования избирательных механизмов и легитимности власти. Сам Зеленский неоднократно заявлял, что выборы [президента Украины] будут возможны только после прекращения боевых действий и отмены военного положения. Но при этом он недавно пошел на частичное изменение риторики. Ресурс безусловной поддержки со стороны Запада стремительно снижается, поэтому Киеву жизненно необходимо разыграть этот спектакль для Вашингтона", - добавила Никонорова.

Вопрос противодействия коррупции стоит на Украине очень остро. Западные партнеры, от помощи которых зависит Киев, называют борьбу с коррупцией и прозрачность в вопросе расходования выделенных средств одним из условий продолжения поддержки Киева. Тем не менее, по оценкам местных аналитиков, уровень коррупции в стране остается предельно высоким, а действия властей оказываются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков.