Путин присвоил Цивилевой чин госсоветника второго класса
Редакция сайта ТАСС
10:15
обновлено 10:29
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил статс-секретарю - замминистра обороны Анне Цивилевой чин действительного государственного советника РФ второго класса, который соответствует званию генерал-лейтенанта.
"Присвоить федеральным государственным гражданским служащим федеральных органов исполнительной власти классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации: действительного государственного советника Российской Федерации второго класса Цивилевой Анне Евгеньевне - статс-секретарю - заместителю министра обороны Российской Федерации", - сказано в тексте указа.
Такой чин соответствует воинскому званию генерал-лейтенанта.