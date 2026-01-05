ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Путин присвоил Цивилевой чин госсоветника второго класса

Такой чин соответствует воинскому званию генерал-лейтенанта
10:15
обновлено 10:29
10:15
обновлено 10:29

Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил статс-секретарю - замминистра обороны Анне Цивилевой чин действительного государственного советника РФ второго класса, который соответствует званию генерал-лейтенанта.

"Присвоить федеральным государственным гражданским служащим федеральных органов исполнительной власти классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации: действительного государственного советника Российской Федерации второго класса Цивилевой Анне Евгеньевне - статс-секретарю - заместителю министра обороны Российской Федерации", - сказано в тексте указа.

Такой чин соответствует воинскому званию генерал-лейтенанта. 

