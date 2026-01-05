Путин вносит на ратификацию протоколы о взыскании алиментов в странах СНГ

Это следует из документов о назначении статс-секретаря - замминистра юстиции Елены Ардабьевой представителем президента РФ при рассмотрении Госдумой и Советом Федерации вопросов о ратификации соответствующих протоколов

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вносит на ратификацию протоколы о взыскании алиментов в странах Содружества Независимых Государств (СНГ). Это следует из документов о назначении представителя президента РФ при рассмотрении Госдумой и Советом Федерации вопросов о ратификации соответствующих протоколов.

Согласно подписанным Путиным распоряжениям, статс-секретарь - замминистра юстиции Елена Ардабьева назначена официальным представителем президента РФ при рассмотрении верхней и нижней палатами парламента вопроса о ратификации протоколов о внесении изменений в Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года и 7 октября 2002 года. Оба протокола были подписаны от имени РФ 13 мая 2025 года.

Изменения позволят закрепить в конвенциях положения о принудительных исполнениях судебных приказов (определений о судебном приказе) о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей в странах СНГ.