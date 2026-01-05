Захарова: Банковая стала прибежищем неонацистов

Так представитель МИД РФ прокомментировала назначение экс-главы МИД Канады Христи Фриланд внештатным советником Владимира Зеленского

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Администрация президента Украины на улице Банковой в Киеве стала прибежищем неонацистов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя назначение экс-главы МИД Канады Христи Фриланд внештатным советником Владимира Зеленского.

"Христя Фриланд - внучка нацистского коллаборациониста Михайло Хомяка, который в период германской оккупации Польши издавал в Кракове, а затем в Вене газету "Краковские вести" (Krakivski Visti). Это был настоящий рупор пропаганды Рейха, курируемый нацистскими спецслужбами", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

"Банковая - прибежище неонацистов, которые с некрофильским экстазом эксгумируют коллаборационистское прошлое своих преступных предков, присягнувших Третьему рейху", - подчеркнула официальный представитель МИД.

Захарова также напомнила, что именно Фриланд "стояла за чествованием в канадском парламенте нацистского пособника Гуньки, служившего добровольцем в дивизии СС "Галичина".