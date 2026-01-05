Ахмата Кадырова и Ахмеда Дудаева назначили и.о. вице-премьеров Чечни

Они также сохранили действующие должности

ГРОЗНЫЙ, 5 января. /ТАСС/. Исполняющими обязанности заместителей председателя правительства Чечни назначены Ахмат Кадыров и Ахмед Дудаев. Они также сохранили действующие должности, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Ахмат Кадыров назначен на должность исполняющего обязанности заместителя председателя правительства ЧР - министра ЧР по физической культуре и спорту. Также я принял решение назначить исполняющим обязанности заместителя председателя правительства ЧР - министра ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева", - написал Кадыров.

Он отметил, что оба чиновника обладают значительным управленческим опытом, глубоким пониманием специфики курируемых направлений и зарекомендовали себя как ответственные и эффективные руководители.

"За время своей деятельности они внесли весомый вклад в развитие социально-экономических направлений республики. Уверен, что Ахмат Кадыров и Ахмед Дудаев отлично справятся с возложенными задачами", - отметил глава Чечни.