РФ закрыла въезд для 28 канадцев, продвигающих неонацисткую идеологию

Въезд для этих граждан закрыт на постоянной основе

Редакция сайта ТАСС

Здание МИД РФ © Александр Ярик/ ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Россия закрыла въезд на постоянной основе 28 канадским гражданам, деятельность которых направлена на продвижение неонацистской идеологии. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В заявлении дипломатического ведомства указано, что решение принято в ответ на ранее введенные Оттавой необоснованные санкции в отношении России. Граждане Канады, попавшие под ограничения, участвуют в работе структур, пропагандирующих неонацистскую идеологию, которая, по оценке МИД, активно насаждается нынешним руководством Украины.

В МИД подчеркнули, что "данные лица, игнорируя исторические факты и правду о событиях Великой Отечественной войны, силятся упрочить связку Канады с наиболее радикальными и непримиримыми националистическими силами на Украине". "Дополнительным подтверждением этой тенденции стало сегодняшнее назначение бывшей министра иностранных дел и вице-премьера Канады Христи Фриланд, внучки гитлеровского приспешника Михайло Хомяка, на должность советника Владимира Зеленского по вопросам экономического развития "Незалежной", - добавили в министерстве.

В российский стоп-лист вошли руководитель канадской Ассоциации НАТО Роберт Бэйнс, член Совета директоров "Украинского национального фонда" Виктория Карпяк, активистка Канадского украинского конгресса Стефания Романюк, президент Украинской молодежной ассоциации города Гамильтон Лариса Заричняк, а также исполнительный директор "Консорциума по вопросам исследования и преподавания голодомора" при Канадском институте украинских исследований Университета Альберты Марта Базюк и ряд других граждан Канады.