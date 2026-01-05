ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Небензя: разбой против Мадуро стал предвестником возвращения в эпоху бесправия

Россия решительно осуждает вооруженную агрессию США против Венесуэлы, заявил постпред России при ООН
Редакция сайта ТАСС
15:46
обновлено 15:54
ООН, 5 января. /ТАСС/. Действия Вашингтона в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро стали предвестником возвращения в эпоху бесправия и силового американского доминирования. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Разбой в отношении лидера Венесуэлы, сопровождавшийся гибелью нескольких десятков венесуэльских и кубинских граждан, стал в глазах многих предвестником возвращения в эпоху бесправия и силового американского доминирования, хаоса и беззакония, от которых продолжают страдать десятки государств в различных регионах мира", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации вокруг Венесуэлы.

Россия решительно осуждает вооруженную агрессию США против республики, добавил Небензя.

"Решительно осуждаем акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы в нарушение всех международных правовых норм", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по Венесуэле. 

