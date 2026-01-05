Небензя: раздающийся в Латинской Америке "колокол звонит по всем странам ООН"

Игнорирование этого сигнала приведет к дальнейшим нарушениям международного права со стороны США, считает постпред РФ при ООН

ООН, 5 января. /ТАСС/. Военная операция США в Венесуэле стала колоколом, который звонит по всем странам Западного полушария и государствам - членам ООН в целом. Как заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, игнорирование этого сигнала приведет к дальнейшим нарушениям международного права со стороны Вашингтона.

"В сложившейся ситуации крайне важно единство всего международного сообщества в решительном неприятии продемонстрированных в случае с Венесуэлой методов и инструментов американской военной и внешней политики. Только так можно заставить Вашингтон пересмотреть и отказаться от своих опасных заблуждений", - сказал он.

"Как мы говорили на предыдущем заседании по Венесуэле, колокол, во всю раздающийся сейчас в регионе, звонит по каждой стране Западного полушария", - добавил постпред РФ. "Он звонит и по всем государствам - членам ООН. И по будущему самой всемирной организации. Не услышать его сегодня - это значит проявить малодушие и беспринципность, по сути благословив дальнейшее попрание международного права и просто цивилизационного межгосударственного поведения", - резюмировал дипломат.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Президент Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле.