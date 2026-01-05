ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Небензя выразил солидарность с Венесуэлой перед лицом вооруженной агрессии

Постпред РФ при ООН также призвал американское руководство немедленно освободить законно избранного президента республики Николаса Мадуро и его жену
16:44

ООН, 5 января. /ТАСС/. Россия выражает твердую солидарность с Венесуэлой и поддерживает курс правительства Боливарианской Республики перед лицом внешней агрессии. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Выражаем твердую солидарность с народом Венесуэлы перед лицом внешней агрессии. Полностью поддерживаем курс Боливарианского правительства, направленный на защиту национальных интересов и суверенитета страны", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по Венесуэле.

Глава российского диппредставительства выразил надежду на то, что "международный разбой" Вашингтона "получит объективную всестороннюю оценку в международно-правовом плане с использованием универсальных механизмов ООН и других многосторонних форматов".

Небензя также призвал американское руководство немедленно освободить законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Глава администрации США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с женой из страны. Они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка. 

