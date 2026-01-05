Эксперт Сорокин: Санду подтвердила свою антироссийскую политику

Президент Молдавии предоставила гражданство критикующим РФ, пояснил руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества

Редакция сайта ТАСС

Президент Республики Молдова Майя Санду © AP Photo/ Vadim Ghirda, Pool

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду, предоставив гражданство республики тем, кто критикует РФ, подтвердила свою антироссийскую политику. Такое мнение ТАСС выразил руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин.

"Анализ текущей ситуации позволяет сделать вывод о наличии явного дисбаланса в политике предоставления гражданства Республики Молдова. Лица, критически настроенные по отношению к режиму Майи Санду и Партийному альянсу (PAS), подвергаются санкциям, включая лишение гражданства, в то время как те, кто критикует Российскую Федерацию, получают гражданство и поддержку. Данный факт свидетельствует о наличии у режима Санду выраженной антироссийской направленности и пренебрежении ко всему, что связано с российским культурным и политическим влиянием", - сказал он.

Ранее со ссылкой на администрацию главы государства молдавское издание Еnewsmd сообщило, что президент Молдавии Майя Санду предоставила молдавское гражданство восьмерым гражданам России, среди которых сын солиста группы "Би-2" Федор Бортник и пианист Глеб Колядин.