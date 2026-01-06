Россия переориентируется на альтернативы ОБСЕ в евразийском формате

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова считает, что цели можно достичь в рамках формирования общеевразийской архитектуры

ВЕНА, 6 января. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. РФ ввиду невозможности по вине Запада обеспечить выполнение принципа неделимости безопасности на площадке ОБСЕ переориентируется на альтернативные форматы обсуждения подобных вопросов в евразийском формате. Об этом сообщила ТАСС руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

"Цель обеспечения неделимости безопасности оказалась недостижимой в ОБСЕ, но ее возможно реализовать в рамках формирования общеевразийской архитектуры, открытой для всех без исключения стран континента", - сказала она.

Дипломат пояснила, что сегодня идеи суверенного равенства государств и их взаимоуважительного диалога находят отражение в проектах многостороннего взаимодействия по линии ОДКБ, СНГ, ШОС, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и других региональных объединений в Евразии. "Там нет места продавливанию интересов одной страны за счет остальных, преобладает сотрудничество и поиск истинного консенсуса. Вместе с союзниками и единомышленниками мы динамично действуем на этом направлении", - указала Жданова.