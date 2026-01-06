Карасин: Россия останется в ВОЗ, ЮНЕСКО и ВТО, так как считает их "своими"

Сенатор отметил, что эти организации функционируют, но сталкиваются с определенными трудностями из-за воздействия "коалиции желающих"

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Россия не выйдет из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной торговой организации (ВТО) и ЮНЕСКО, поскольку для страны важны возможности, которые представляют эти организации в соответствующих областях. РФ считает их "своими", такое мнение в интервью ТАСС выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По словам сенатора, эти организации продолжают действовать, но не без проблем - на них оказывает влияние так называемая коалиция желающих, произносятся грубые речи в адрес России.

"Но мы достаточно взрослые люди, мы в состоянии с этим справляться. Для нас важность представляют те возможности, которые представляют эти организации в соответствующих областях. <...> Поэтому мы будем оставаться там, поскольку считаем эти организации нашими", - сказал Карасин.

Сенатор также подчеркнул, что Россия является соучредителем подобных структур в прошлом и считает, что у них есть "свои перспективы".

Ранее законопроект о денонсации Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации (ВТО) от 15 апреля 1994 года был внесен в Госдуму группой депутатов. В пояснительной записке отмечалось, что с 2014 года преимущества нахождения РФ в ВТО начали сокращаться "на фоне общего ухудшения двусторонних отношений с Европейским союзом, США и рядом других стран, допускающих недружественные и ограничительные действия в отношении России". Правительство РФ инициативу депутатов не поддержало.