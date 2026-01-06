Дмитриев: США уже решили вопрос с Гренландией и могут нацелиться на Канаду

ЕС будет продолжать "следить за ситуацией" и демонстрировать двойные стандарты, подчеркнул спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами

Редакция сайта ТАСС

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил мнение, что США уже уладили вопрос с Гренландией и на фоне бездействия Евросоюза могут заняться Канадой.

"Гренландия, похоже, уже решенный вопрос, ЕС будет продолжать делать то, что вассалы делают лучше всего: "следить за ситуацией" и демонстрировать двойные стандарты. Канада следующая?" - написал Дмитриев в X.

Позже он прокомментировал публикацию пользователя в X, который приложил карту мира, якобы поделенную на три части между президентом США Дональдом Трампом, президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. "Эпоха перекройки карт влияния, ЕС "внимательно следит" за ситуацией", - ответил Дмитриев пользователю.