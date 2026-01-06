Слуцкий: русский народ умеет побеждать в непростых ситуациях, победит и теперь

По словам лидера ЛДПР, задачей России является сбор "здравомыслящих для того, чтобы действительно в мире был мир, а не война"

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Русский народ не в первый раз в своей истории сталкивается со сложными ситуациями. Он умеет выходить из них победителем, в этот раз он также со всем справится при поддержке мирового большинства, заявил в интервью ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Мы с проблемами сталкиваемся не в первый раз в нашей истории. Русский народ умеет выходить победителем из самых сложных ситуаций, когда бьют на поражение. Мы выйдем победителями и в этот раз, и вместе с нами все - новое глобальное большинство, народы и массы стран мира, которые за мир и против войны, которые за принятие решений о развитии страны в самой стране, а не в Вашингтоне или Брюсселе", - сказал депутат.

Он также отметил, что значительная часть оказалась "вне этого нового глобального большинства". "Но эта инерция рано или поздно уступит место здравому смыслу, - подчеркнул Слуцкий. - Наша задача сегодня - собирать здравомыслящих для того, чтобы действительно в мире был мир, а не война".