МИД РФ с тревогой отслеживает ситуацию с нефтяным танкером "Маринера"

Судно осуществляет плавание в международных водах Северной Атлантики под государственным флагом Российской Федерации и в полном соответствии с нормами международного морского права

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Robert F. Bukaty, архив

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Россия с тревогой отслеживает "аномальную ситуацию" вокруг российского нефтяного танкера "Маринера", которому уделяется "повышенное и явно не соразмерное его мирному статусу" внимание со стороны военных США и НАТО. Об этом ТАСС заявили в МИД РФ.

"Мы действительно с тревогой отслеживаем аномальную ситуацию, сложившуюся вокруг российского нефтяного танкера "Маринера". В настоящее время наше судно осуществляет плавание в международных водах Северной Атлантики под государственным флагом Российской Федерации и в полном соответствии с нормами международного морского права. При этом российскому плавсредству по непонятным для нас причинам уделяется повышенное и явно не соразмерное его мирному статусу внимание со стороны военных США и НАТО. Вот уже несколько дней за "Маринерой" следует корабль береговой охраны США, хотя от американского побережья наше судно отделяют около 4 тыс. км. Рассчитываем, что западные страны, декларирующие приверженность свободе судоходства в открытом море, при реализации этого принципа будут начинать с себя", - отметили в российском дипведомстве.