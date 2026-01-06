Лавров: РФ и Коморы будут развивать взаимовыгодное сотрудничество

Коморский глава МИД Мбае Мохамед в своем послании подтвердил неизменный настрой на дальнейшее углубление политического диалога

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Россия и Коморские Острова конструктивно взаимодействуют в международных делах, взаимовыгодное сотрудничество стран будет развиваться. Об этом говорится в поздравительной телеграмме главы МИД РФ Сергея Лаврова по случаю 50-й годовщины установления дипотношений с Коморами.

"В своем послании Лавров отметил, что между Российской Федерацией и Союзом Коморских Островов существуют традиционно дружественные, партнерские связи. Москва и Морони конструктивно взаимодействуют в международных делах. Министр выразил уверенность, что взаимовыгодное двустороннее сотрудничество продолжит успешно развиваться на благо народов России и Комор, в интересах укрепления мира и стабильности в западной части Индийского океана", - говорится в сообщении об обмене телеграммами, которое размещено на сайте МИД РФ.

Коморский глава МИД Мбае Мохамед в своем послании подтвердил неизменный настрой на дальнейшее углубление политического диалога, наращивание плодотворного взаимодействия с Российской Федерацией в торгово-экономической, гуманитарной и других областях.