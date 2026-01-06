Медведев разместил в X картинку "Не играйте в игры с Россией"

Замглавы Совбеза сопроводил открытку поздравлением с Рождеством

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил представителей Русского мира с наступающим Рождеством. В своем аккаунте в Х он разместил черно-белую открытку с изображением зимнего пейзажа с Храмом Христа Спасителя и надписью на английском языке "Не играйте в игры с Россией". Свою интернет-открытку политик сопроводил подписью: "С Рождеством Христовым, Русский мир!"

Таким образом, рождественское послание замглавы Совбеза православным христианам стало "ответом" на появившуюся ранее в русскоязычном аккаунте Госдепа картинку с призывом "не играть в игры" с американским лидером Дональдом Трампом. Медведев воспроизвел стилистику иллюстраций к постам в аккаунтах Госдепа в соцсетях: тот же кроваво-красный шрифт, та же нуарная обработка фото.

При этом "зашифрованное послание" содержит еще один намек - отсылку к приписываемой великому русскому полководцу Александру Суворову фразе "Мы русские, с нами Бог!".