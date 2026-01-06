Посол РФ назвал причину отказа Дании от сотрудничества в Арктике

Копенгаген выбрал путь отказа от продолжения широкого международного сотрудничества в этом регионе ради проведения политики конфронтации с Россией, заявил Владимира Барбина

СТОКГОЛЬМ, 6 января. /ТАСС/. Дания отказалась от продолжения широкого международного сотрудничества в Арктике ради проведения политики конфронтации с Россией. Об этом говорится в комментарии посла России в Дании Владимира Барбина газете Ekstra Bladet о событиях вокруг Гренландии.

"Россия всегда выступала за выстраивание отношений между арктическими государствами в духе Илулиссатской декларации. Все разногласия должны решаться в соответствии с международным правом и путем переговоров. Однако Дания выбрала путь отказа от продолжения широкого международного сотрудничества в Арктике ради проведения политики конфронтации с Россией. Реакция Дании на события вокруг Гренландии и Венесуэлы, а также в Арктике подтверждает неадекватность и двойные стандарты датских внешнеполитических установок", - отмечается в комментарии.

В Илулиссатской декларации, подписанной в 2008 году пятью странами, имеющими выход к Северному Ледовитому океану (Дания, Канада, Норвегия, Россия и США), говорится о том, что любые территориальные споры в Арктике должны улаживаться в ходе совместных консультаций и на основе существующих норм международного права. Принятие декларации стало альтернативой разработке документа об особом правовом режиме для Арктики.

Президент США Дональд Трамп неоднократно возвращался к теме присоединения Гренландии. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в ее аннексии, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.