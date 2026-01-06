Пушков: долгосрочная цель США в Венесуэле - обеспечение доступа к ее нефти

Этот процесс займет время, отметил глава комиссии Совета Федерации по информполитике

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Цель США состоит в обеспечении американских нефтяных компаний устойчивым доступом к нефтяным ресурсам Венесуэлы. Такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Относительно долгосрочная цель касается гигантских нефтяных ресурсов Венесуэлы и состоит в том, чтобы обеспечить высокодоходный и устойчивый доступ американских нефтяных компаний к венесуэльской нефти", - написал он в своем Telegram-канале.

Пушков подчеркнул, что процесс займет время, так как это невозможно без "реальной смены режима в Каракасе, а не просто захвата Мадуро" и "крупных инвестиций в модернизацию нефтяной индустрии Венесуэлы".

Среди краткосрочных целей США сенатор назвал "демонстрацию миру силы и мощи Америки" и попытки "закрыть Венесуэлу" и другие страны региона для "враждебного зарубежного влияния".

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. Президент республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.