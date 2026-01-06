Путин встречает Рождество Христово в одном из храмов Подмосковья

Вместе с президентом России на праздничном богослужении присутствуют военные и их семьи

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин присутствует на рождественском богослужении в одном из храмов Подмосковья. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Владимир Путин присутствует на Рождественском Богослужении в одном из храмов Подмосковья. С ним вместе военнослужащие и их семьи", - сказал представитель Кремля.

Для российского лидера Рождество всегда было особенным праздником. Церковные службы в сочельник он посещает с 2000 года. Причем зачастую президент выбирает небольшие церкви в разных регионах страны. За это время он четыре раза встречал Рождество в Санкт-Петербурге, трижды - в Тверской области.

В последнее время Путин встречал Рождество в Москве. В частности, в 2023 году впервые с 2001 года он провел праздник в российской столице, в Благовещенском соборе Московского Кремля. Год спустя российский лидер посетил рождественское богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа, находящемся на территории подмосковной резиденции главы государства в Ново-Огареве, вместе с семьями военнослужащих, погибших в ходе проведения СВО. В прошлом году Путин появился на службе в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве.