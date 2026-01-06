Путин: воины России всегда по поручению Господа защищают Отечество

Президент отметил, что во все времена в России относились к военным как к людям, которые исполняют священную миссию

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Кремля/ ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Российские воины во все времена выполняют святую миссию по защите Отечества как бы по поручению Господа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к героям СВО и их семьям после рождественского богослужения в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье.

"Сегодня мы отмечаем замечательный светлый праздник - Рождество Христово. И очень часто называем Господа Спасителем, потому что он пришел на землю для того, чтобы спасти всех людей", - отметил президент.

"Вот и воины, воины России - они всегда как бы по поручению Господа исполняют эту самую миссию защиты Отечества и его людей. Спасения Родины", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что "во все времена в России так и относились к воинам своим, как к тем людям, которые как бы по поручению Господа исполняют эту святую миссию".