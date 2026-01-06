Путин: представители всех конфессий России радуются общим победам

Президент отметил, что победа "всегда одна на всех"

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Кремля/ ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин убежден, что представители всех конфессий России одинаково радуются общим победам, так как победа всегда одна на всех. Такое мнение он высказал, обратившись с коротким напутствием к юным участникам рождественского богослужения, которое посетил в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье.

"То, что я сказал [об отношении к воинам как исполняющим волю бога по спасению Родины], безусловно, относится не только к здесь стоящим, но и ко всем воинам России. Сегодня, уверен, вместе с нами нашу радость разделяют и наши братья - представители других конфессий, так же, как и мы радуемся вместе с ними, когда они отмечают свои праздники, и так же, как мы все вместе радуемся нашим общим победам, потому что, как известно, победа всегда одна на всех", - сказал российский лидер.