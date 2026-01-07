Лавров: антироссийские политики Европы обречены, они не верят в свои стратегии

Глава МИД РФ назвал главной задачей российской дипломатии на сегодня сопровождение усилий бойцов на СВО

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Устраивающие антироссийскую истерику политики в Европе сами не верят в свои стратегии и потому обречены. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью в рамках акции "Елка желаний".

"Наши коллеги по ту сторону баррикад, прежде всего в Европе, которые истерику антироссийскую устраивают, требуют постоянно своровать наши деньги, ограбить нас, как президент [России Владимир Путин] квалифицировал эти их намерения, и поддерживать Украину, лишь бы она продолжала воевать с Россией, - они не верят в то, что это реализуемые стратегии. И отсутствие веры в то, чем они занимаются, уже их обрекает", - отметил министр.

Лавров подчеркнул, что главной задачей отечественной дипломатии на сегодня является сопровождение усилий бойцов на специальной военной операции. "Есть уже определенные сдвиги, которые доказывают одну простую истину. Когда твое дело правое, когда ты знаешь, ради чего ты работаешь, и когда ты знаешь, ради чего воюют на линии боевого соприкосновения наши ребята и девчонки, тогда у тебя и в дипломатии все будет получаться правильно. Потому что верить в то, чем ты занимаешься, верить в дело, которое тебе поручено, - это залог успеха", - заключил он.