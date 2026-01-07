Лавров: Запад допускал "позорные ситуации", пытаясь изолировать РФ

Глава МИД РФ заявил, что в итоге эти попытки обернулись самоизоляцией Запада

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Запад допускал "совершенно позорные ситуации" на многосторонних мероприятиях, когда пытался утвердить "изоляцию" России. В итоге она обернулась самоизоляцией Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью в рамках акции "Елка желаний".

"У нас активнейшим образом продолжает развиваться дипломатия на направлении стран, как мы их сейчас называем, мирового большинства - Азия, Африка, Латинская Америка. И изоляция, о которой Запад твердит, на самом деле является самоизоляцией этого самого западного мира. Были совершенно позорные ситуации, когда на мероприятиях международных, в рамках Группы двадцати, например, они договаривались не подавать руку российским представителям. Когда видели нас в каких-то коридорах рядом с залом заседаний, делали вид, что они смотрят в другую сторону, убегали - взрослые люди", - рассказал министр.