Клишас предложил Франции направить войска на защиту Гренландии, а не Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее заявил о возможности отправки нескольких тысяч французских военных на Украину после завершения конфликта

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Властям Франции лучше направить свои войска на защиту Гренландии, а не Украины. Такое мнение высказал председатель комитета СФ по госстроительству Андрей Клишас.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о возможности отправки нескольких тысяч французских военных на Украину после завершения конфликта. По его словам, "это не силы, которые будут вовлечены в боевые действия".

"Лучше бы направили в Гренландию", - написал Клишас в своем Telegram-канале.

Президент США Дональд Трамп и высокопоставленные представители его администрации в публичных заявлениях не исключают использование военной силы для установления контроля над Гренландией. Как ранее сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, "вариант с задействованием ВС США всегда остается в распоряжении верховного главнокомандующего".

Россия выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. На брифинге 17 декабря 2025 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что позиция Москвы против размещения западных контингентов на Украине последовательна и хорошо известна. 21 августа 2025 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.