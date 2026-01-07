Захарова: Мерц своими словами намекнул Зеленскому, что тот "не всех перемолол"

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала заявление канцлера ФРГ про выезд украинских молодых мужчин в Европу

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц своим заявлением про выезд украинских молодых мужчин в Европу намекнул Владимиру Зеленскому, что тот "не всех перемолол". Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на слова Мерца, который заявил, что Украина должна обеспечить, чтобы молодые мужчины не выезжали в Германию, Польшу или во Францию.

"Мерц как бы интересуется, почему после такого количества оружия и денег, поставленного Западом киевскому режиму, Зеленский не всех перемолол, и "ще не вмерла", - отметила Захарова.