Захарова: Мерц своими словами намекнул Зеленскому, что тот "не всех перемолол"
13:09
МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц своим заявлением про выезд украинских молодых мужчин в Европу намекнул Владимиру Зеленскому, что тот "не всех перемолол". Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Дипломат обратила внимание на слова Мерца, который заявил, что Украина должна обеспечить, чтобы молодые мужчины не выезжали в Германию, Польшу или во Францию.
"Мерц как бы интересуется, почему после такого количества оружия и денег, поставленного Западом киевскому режиму, Зеленский не всех перемолол, и "ще не вмерла", - отметила Захарова.