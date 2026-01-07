Захарова опровергла заявления США о якобы бескровной операции в Венесуэле

Газета The Washington Post ранее сообщила о том, что при проведении США операции по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро погибли около 75 человек, включая гражданских лиц

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла заявления Вашингтона о том, что операция в Венесуэле якобы прошла бескровно.

"То есть как никто не погиб? <...> Когда США говорят о том, что эта операция так называемая прошла бескровно, они граждан Венесуэлы и Кубы за людей не считают, получается? Кто дал им такое право?" - сказала она в эфире радио Sputnik. Захарова спросила, что кто дал право не видеть те кровавые последствия, которые они же сами и устроили, которые наступили по результатам их действий?

Ранее газета The Washington Post сообщила о том, что при проведении США операции по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро погибли около 75 человек, включая гражданских лиц.

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто 3 января заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе, назвав действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп позже подтвердил эти удары и объявил о захвате и вывозе венесуэльского лидера Николаса Мадуро с женой из страны. Их доставили в США и содержат в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка.

Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. 6 января Трамп заявил, что власти Венесуэлы передадут США от 30 млн до 50 млн баррелей нефти для продажи, а контролировать доходы от этой транзакции будет он.