Слуцкий: Макрон и Стармер продолжают толкать Европу к третьей мировой войне

Председатель комитета Госдумы по международным делам добавил, что гарантии безопасности киевскому режиму не могут раздаваться за счет создания угроз России

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Виталий Смольников/ ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера только подливают бензин в огонь конфликта на Украине, толкают Европу к третьей мировой войне. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Макарон и Стармер продолжают толкать Европу к третьей мировой. Заявления о готовности направить французские и британские военные контингенты на Украину только подливают бензин в огонь конфликта", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он добавил, что гарантии безопасности киевскому режиму не могут раздаваться за счет создания угроз России. "Интервенция, по сути, стран НАТО на территорию Украины абсолютно неприемлема. Это позиция Москвы доносилась неоднократно до европейских столиц. Но "коалиция желающих" упорно продвигает "декларации" против мира", - отметил депутат.

По его словам, Париж, Лондон и Берлин стоят сегодня во главе партии войны. Их инициативы в поддержку Владимира Зеленского ведут лишь к затягиванию "агонии украинского режима", более "жестким переговорным условиям" для Киева, подчеркнул парламентарий.

"Не нужно испытывать иллюзий относительно ситуации на поле боя. Победа России неизбежна", - заключил Слуцкий.