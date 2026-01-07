Эксперт Суслов: операция в Венесуэле показала, что США не станут партнером РФ

По словам замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, российское и китайское присутствие в республике вызывало раздражение в Соединенных Штатах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Операция Соединенных Штатов в Венесуэле продемонстрировала, что Вашингтон не сможет стать серьезным стратегическим партнером Москвы, устойчивого сотрудничества между странами ждать не стоит. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

"Соединенные Штаты явно демонстрируют подобной операцией, что они не могут быть серьезным стратегическим партнером России вообще. Они остаются противником России", - сказал он.

"Эта ситуация просто еще раз иллюстрирует, что не стоит надеяться на какое-то устойчивое партнерство в отношениях между Россией и США", - добавил эксперт.

По словам Суслова, российское и китайское присутствие в Венесуэле вызывало раздражение в Соединенных Штатах. "Президент США Дональд Трамп и особенно госсекретарь Марко Рубио откровенно подчеркивают, что их политика заключается в том, чтобы ослаблять позиции России в Западном полушарии, в Латинской Америке и в Арктике. То есть тем самым они сами по-прежнему называют Россию стратегическим противником. Сама Россия видит, что с таким поведением, как демонстрирует администрация Трампа, никакое устойчивое партнерство не может получиться, может получиться только краткосрочное сотрудничество здесь и сейчас по совпадающим интересам, что, собственно, и имеет место в отношении Украины", - пояснил аналитик.

Как отметил собеседник агентства, агрессия Соединенных Штатов против Венесуэлы может негативно сказаться и на украинском урегулировании, и на российско-американских отношениях в целом. "Данная операция и успех этой операции в краткосрочной перспективе, то есть успешный захват [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро усиливает позиции ястребов внутри администрации Трампа, особенно усиливает позиции Марко Рубио и в принципе тех, кто придерживаются более ястребиных позиций внутри администрации, в том числе в отношении России, - добавил он. - Это создает предпосылки для того, чтобы и в отношении России администрация Трампа благодаря усилению позиций ястребов начала пытаться действовать более жестко".

"И мне кажется, что преследование и захват танкера у берегов Исландии, который относят к так называемому теневому флоту России, - это уже первая ласточка, свидетельствующая об ужесточении американского подхода в отношении России, связанного с усилением позиций ястребов", - заключил Суслов.

О ситуации в Венесуэле

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. Президент республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.