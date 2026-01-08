ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Кимаковский: ВСУ перебрасывают резервы в ДНР и Харьковскую область

В частности, противник перебрасывает войска на красноармейское и на константиновское направления, рассказал советник главы ДНР
ДОНЕЦК, 8 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины перебрасывают резервы на четыре направления в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Противник присылает резервы, они замечены и на красноармейском направлении, и на константиновском направлении. На эти точки перебрасывает противник резервы, как и в район группировки "Запад", в районах Купянска и Северска. Это четыре точки куда противник старается бросать резервы", - сказал Кимаковский. 

