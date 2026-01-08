В Госдуме рассказали о введении единой ставки НДФЛ для иностранных агентов

ГД системно работает над мерами по защите суверенитета и безопасности России, в том числе "от попыток недружественного вмешательства извне"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Закон, вводящий единую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 30% для граждан, признанных иностранными агентами, вступил в силу с 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

"Для лиц, признанных иностранными агентами, теперь действует единая ставка налога на доходы физических лиц в размере 30%. Норма вступила в силу с 1 января 2026 года. Также иноагенты лишились ряда налоговых льгот", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, граждане, предавшие Россию, "не должны получать налоговых льгот". "Они будут платить в бюджет государства налоги в большем размере", - сказал он.

По словам Володина, Госдума системно работает над мерами по защите суверенитета и безопасности России, в том числе "от попыток недружественного вмешательства извне".

Председатель Госдумы напомнил, что в конце осенней сессии был принят в первом чтении законопроект, инициированный депутатами Госдумы, который предусматривает введение временных ограничительных мер для граждан, скрывающихся от правосудия за рубежом.

"Решение создаст дополнительные условия для реализации принципа неотвратимости наказания, - добавил Володин. - Виновный сначала должен ответить по закону за совершенное деяние, и только потом вновь пользоваться всеми правами и благами общества".