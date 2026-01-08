Лукашенко: жене Мадуро Силии Флорес предлагали остаться на родине

Президент Белоруссии назвал ее мужественной женщиной

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 8 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жене лидера Венесуэлы Николаса Мадуро Силии Флорес предлагали остаться в республике.

"Важно, что захватили президента [Боливарианской Республики]. Жене сказали: "Ты можешь остаться, мы к тебе не имеем претензий". Она: "Нет, я с ним, я со своим возлюбленным" <...> Доставили в Америку и ей наркобизнес пришили", - цитирует главу государства агентство БелТА.

Президент Белоруссии назвал ее очень мужественной женщиной.

"Вот вам и все правосудие, которому они нас всю жизнь учили. Наелись? Никакой правды, никакого правосудия у них не было, нет и не будет", - подчеркнул белорусский лидер.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле было введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение ударов и объявил о захвате и вывозе Мадуро с супругой Силией Флорес из страны. Они были доставлены в США и помещены в следственный изолятор в Нью-Йорке. Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, он выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний.