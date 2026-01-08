Постпредство РФ: техсекретариат ОЗХО годами политизировал сирийское "химдосье"

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что Москва выступает за скорейшее разрешение вопросов по первоначальному объявлению Сирии в рамках Конвенции о запрещении химоружия

ООН, 8 января. /ТАСС/. Россия призывает Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) отказаться от политизированного подхода и профессионально завершить работу по сирийскому сюжету. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН по сирийскому "химическому досье" заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков.

Дипломат подчеркнул, что закрытию досье препятствует неспособность техсекретариата ОЗХО действовать беспристрастно. "На протяжении более чем десяти лет он занимался политизацией вопроса и искусственным затягиванием процесса, его поддержанием "на плаву" в качестве рычага давления на сирийские власти", - отметил он.

По словам российского представителя, Москва выступает за скорейшее разрешение вопросов по первоначальному объявлению Сирии в рамках Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО). Чумаков добавил, что без исправления методологии работы техсекретариата ОЗХО даже конструктивный настрой переходного правительства Сирии не поможет "перевернуть эту страницу".

"Призываем также коллег по СБ при выстраивании подходов к обсуждению этого вопроса в полной мере учитывать особенности внутриполитической ситуации в Сирии, которая сегодня сталкивается с целым набором экзистенциальных проблем: необходимость сохранения суверенитета, независимости, терцелостности и единства САР", - заключил дипломат.