Клишас: США отказом от международного права создают новую реальность

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его полномочия как главнокомандующего ограничены лишь его "собственной моралью"

Редакция сайта ТАСС

Председатель комитета СФ по госстроительству Андрей Клишас © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. США, являясь постоянным членом Совета Безопасности ООН, создают принципиально новую правовую реальность за счет отказа от международного права. Такое мнение высказал председатель комитета СФ по госстроительству Андрей Клишас.

"Прямой отказ от международного права одного из постоянных членов Совета Безопасности ООН [США] создает в мире принципиально новую правовую реальность", - написал сенатор в своем Telegram-канале, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что ему не нужно международное право.

Ранее Трамп в интервью газете The New York Times заявил, что его полномочия как главнокомандующего ограничены лишь его "собственной моралью", отвергнув значимость международного права и других механизмов сдерживания при использовании военной мощи.