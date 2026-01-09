В ГД на ратификацию внесли соглашение с Джибути о выдаче преступников

Это сделал президент России Владимир Путин

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Джибути о выдаче лиц для уголовного преследования или исполнения приговора за совершение преступлений, влекущих выдачу. Документ размещен в думской базе данных.

"Ратифицировать Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Джибути о выдаче, подписанное в городе Москве 27 августа 2025 года", - указано в документе.

Согласно пояснительной записке, стороны обязуются в соответствии с положениями соглашения выдавать по запросу друг другу лиц, находящихся на территории одной из сторон, для уголовного преследования или исполнения приговора за совершение преступлений, влекущих выдачу.

При этом в выдаче может быть отказано, в частности, если запрашиваемая сторона считает, что выдача лица могла бы нанести ущерб ее суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам.