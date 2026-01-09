В ГД внесли соглашение с Белоруссией о защите граждан от преследования извне

В марте 2025 года лидеры стран подписали соответствующий документ

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Белоруссией о мерах по взаимной защите граждан в международной юстиции. Документ размещен в думской базе данных.

"Ратифицировать Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции, подписанное в городе Москве 13 марта 2025 года", - говорится в проекте федерального закона.

13 марта президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали соглашение между двумя странами о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции. Соглашение касается в том числе вопросов иммунитета должностных лиц. Церемония подписания проходила в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца по итогам переговоров двух лидеров.