Лавров проведет большую пресс-конференцию по итогам 2025 года 20 января

На мероприятие пригласили представителей российских и зарубежных СМИ

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров 20 января проведет пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"20 января в пресс-центре МИД России состоится пресс-конференция министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году", - отметили в МИД РФ. На мероприятие приглашены представители российских и зарубежных СМИ.

Министр традиционно проводит большие пресс-конференции каждый январь, на них он подводит внешнеполитические итоги прошедшего года и отвечает на широкий круг острых вопросов по текущей повестке от журналистов.