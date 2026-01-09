Умер экс-глава Калининграда Евгений Любивый

Ему был 51 год

Евгений Любивый

КАЛИНИНГРАД, 9 января. /ТАСС/. Бывший глава Калининграда, депутат городского Совета 7 созыва Евгений Любивый умер на 52-м году жизни, сообщается на странице горсовета во "ВКонтакте".

"Ушел из жизни экс-глава города Калининграда, депутат городского Совета 7 созыва Евгений Дмитриевич Любивый", - указано в сообщении.

Евгений Любивый появился на свет 3 апреля 1974 года в Белгородской области. В 1997 году он окончил Российский государственный медицинский университет имени Н. И. Пирогова по специальности "Лечебное дело". С 2017 года он занимал пост руководителя городской клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП). С 2018 года он работал в должности главного внештатного хирурга в Министерстве здравоохранения Калининградской области. Также курировал региональный проект "Здоровое будущее", который был инициирован партией "Единая Россия". 19 сентября 2021 года он стал депутатом городского Совета депутатов Калининграда, представляя избирательный округ №13.

С сентября 2021 года по март 2023 занимал пост главы городского округа "Город Калининград". Завершил политическую деятельность в Калининграде, как депутат городского Совета, в 2025 году. У Любивого осталась семья, в которой он воспитывал сына и дочь.