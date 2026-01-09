В ГД внесли соглашение с Мьянмой о взаимной защите граждан

Стороны подписали документ 20 мая 2025 года в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение с Мьянмой о взаимной защите граждан от злоупотреблений в сфере международной юстиции. Документ размещен в думской базе данных.

"Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Союз Мьянма о взаимной защите граждан от злоупотреблений в сфере международной юстиции, подписанное в городе Санкт-Петербурге 20 мая 2025 года", - указано в документе.

Соглашение направлено на конструктивное сотрудничество сторон в целях защиты своих граждан и обеспечения гарантий их прав и свобод, следует из пояснительной записки. Документом предусматривается, что стороны обязуются воздерживаться от вмешательства в суверенные дела друг друга путем использования механизмов международной или национальной уголовной юстиции либо содействия третьей стороне в использовании механизмов международной или национальной уголовной юстиции.