В ГД на ратификацию внесли соглашение с Джибути о помощи по уголовным делам

Документ подписали 27 августа 2025 года в Москве

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение с Джибути о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Документ размещен в думской базе данных.

"Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Джибути о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанное в городе Москве 27 августа 2025 года", - говорится в документе.

В пояснительной записке указано, что соглашение направлено на обеспечение более эффективного сотрудничества между двумя сторонами в области борьбы с преступностью. В соответствии с соглашением, стороны оказывают друг другу взаимную правовую помощь по уголовным делам, если деяние, в связи с которым поступил запрос о правовой помощи, является уголовно наказуемым согласно законодательству обеих сторон.

Соглашением предусматривается, что в правовой помощи отказывается, в частности, если исполнение запроса о правовой помощи может нанести ущерб суверенитету, безопасности, публичному порядку или другим существенным интересам запрашиваемой стороны, а также если его исполнение противоречит основным принципам законодательства запрашиваемой стороны или не соответствует положениям соглашения.