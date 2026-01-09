МИД РФ: здание посольства Катара в Киеве повреждено из-за работы ПВО Украины

Целей РФ вблизи дипмиссии не было, сообщили в российском министерстве

© REUTERS/ Taras Garanich

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Здание посольства Катара в Киеве повреждено из-за некорректной работы украинской системы ПВО, целей РФ вблизи дипмиссии не было. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

Там отметили, что украинские источники распространяют информацию о повреждениях катарского посольства, якобы полученных в результате российского удара 9 января.

"Для Вооруженных сил Российской Федерации дипломатические представительства никогда не являлись объектами огневого поражения. Вблизи катарской дипмиссии также не находились назначенные цели, что указывает на некорректную работу украинской системы ПВО, приведшую к повреждению здания посольства", - отметили в министерстве.

На Смоленской площади так же подчеркнули, что Катар рассматривается Россией в качестве приоритетного партнера и дружественной страны.