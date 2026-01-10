Посольство РФ напомнило о совместной борьбе СССР и США с нацизмом

Российское посольство опубликовало в газете The Washington Times материал о проекте по перегону в СССР из США гидросамолетов

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Публикация посольства России в Вашингтоне о проекте "Зебра" времен Великой Отечественной войны по перегону в СССР из США гидросамолетов размещена в американской газете The Washington Times.

"Проект "Зебра" является одним из символов сил союзников, которые во время Второй мировой войны сражались бок о бок против нацизма. Сегодня как никогда важно рассказывать молодому поколению об этих исторических событиях и сотрудничать в сохранении памяти о героях этой эпохи", - подчеркивается в публикации на третьей полосе, проиллюстрированной фотографиями.

В рамках секретной программы "Зебра" советские пилоты проходили подготовку в городе Элизабет-Сити (штат Северная Каролина), а также осуществлялись поставки американских самолетов-амфибий в СССР. Авиатехнику принимали на гидроаэродроме в Элизабет-Сити военнослужащие авиагруппы специального назначения из Советского Союза. При перегоне этих самолетов в двух авиакатастрофах погибли 11 советских летчиков.

Один из экипажей погиб, когда самолет "Номад" врезался в 1944 году в скалы на северном побережье Норвегии. Вторая катастрофа произошла 11 января 1945 года. Морской патрульный бомбардировщик (летающая лодка) "Каталина" при взлете ночью с гидроаэродрома в Элизабет-Сити упал в реку Пасквотанк. Тогда погибли четыре советских летчика. Гриф секретности с этой программы в России был снят в 2007 году, в США - в 1994-м.