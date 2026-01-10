Россия и Ватикан разделяют тревогу по поводу Венесуэлы

При этом посол РФ Иван Солтановский отметил, что тема обсуждалась исключительно в контексте осуждения антивенесуэльских акций

ВАТИКАН, 10 января. /ТАСС/. Ватикан обеспокоен ситуацией вокруг Венесуэлы, и тема обсуждалась послом РФ при Святом престоле, но исключительно в контексте осуждения Россией антивенесуэльских акций. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил посол РФ в Ватикане Иван Солтановский.

"Мы знаем, что ситуация в Венесуэле, стране католической, беспокоит Ватикан. Вполне естественно, что дипслужба Ватикана обсуждала Венесуэлу с американским послом. В ходе моих последних контактов с ватиканским руководством тема Венесуэлы звучала исключительно в контексте осуждения Россией антивенесуэльских акций", - сказал дипломат в ответ на просьбу прокомментировать публикацию газеты The Washington Post (WP), которая активно цитировалась итальянскими СМИ. В ней, в частности, утверждается со ссылкой на источники, что государственный секретарь (глава правительства) Ватикана кардинал Пьетро Паролин просил вашингтонскую администрацию не спешить с проведением операции против Венесуэлы, чтобы избежать дестабилизации ситуации в республике и кровопролития. По версии издания, Паролин заявлял послу, что Мадуро мог бы получить убежище в России.

В службе печати Святого престола WP подтвердили, что контакт с американским послом Ватикане Брайаном Берчем имел место в предрождественский период, но "раскрытые фрагменты конфиденциальных бесед неточно отражают их содержание".

"У меня никогда не было полномочий обсуждать судьбу легитимного президента суверенного государства", - сказал Солтановский. Он также отметил, что Папа Лев XIV неоднократно высказывался относительно негативных последствий агрессивных действий США не только для страны, но и для региона в целом. "Мы эту позицию разделяем", - добавил посол.

Газета Il Fatto quotidiano напоминает, что Паролин был нунцием (послом) в Венесуэле. Издание также пишет, что ватиканская дипломатия давно пыталось способствовать достижению соглашения между Мадуро и оппозицией. Было также известно, что предшественник нынешнего понтифика Франциск обменивался письмами с Мадуро.