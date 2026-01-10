Дмитриев считает, что страны ЕС и Британия убивают западную цивилизацию

Так спецпредставитель президента РФ прокомментировал публикацию главы министерства здравоохранения США Роберта Кеннеди - младшего

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Страны Евросоюза и Великобритания занимаются уничтожением западной цивилизации, в том числе и в области здравоохранения. Это отметил спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Германия, ЕС и Великобритания продолжают заниматься самоубийством западной цивилизации во всех возможных измерениях, включая здравоохранение, как отметил министр Кеннеди", - написал Дмитриев на своей странице в X, комментируя публикацию главы министерства здравоохранения США Роберта Кеннеди - младшего.