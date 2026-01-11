Пушков напомнил НАТО о Югославии на фоне притязаний Трампа на Гренландию

Европейцы "дружно призывают" президента США вспомнить о нормах международного права, которые сами постоянно нарушали по всему миру, указал председатель комиссии Совета Федерации по информполитике

Председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию заставили европейские страны одуматься, заявил председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков.

"Посмотрите, как засуетились датчане и разные прочие европейцы. Они дружно призывают Трампа вспомнить о нормах международного права, которые сами постоянно нарушали по всему миру - от Югославии до Ливии и Сирии. Те самые нормы, которые почему-то выпали у них из сознания, когда они вместе с США начали отдирать Косово от Сербии. Ради этого НАТО 78 дней нещадно бомбила Югославию включая Белград без санкции ООН", - написал он в своем Telegram-канале.

Пушков также напомнил о том, что Россия предупреждала западные страны о возможных последствиях. "В Европе в целом, и в Дании в частности, были уверены, что уж их-то подобное никогда не коснется. Как видим, они грубо ошибались", - добавил он.

13 марта 2025 года Трамп выразил уверенность в том, что его страна аннексирует Гренландию. 4 марта он сообщил, что одобрил бы решение населения острова о вхождении этой территории в состав США. Трамп и ранее неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести в отношении Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Датские и гренландские власти эту идею отвергали.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.